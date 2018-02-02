سفيرة فرنسا لدى روسيا: ماكرون قد يزور موسكو هذا العام

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في منتدى الاقتصاد الدولي في بطرسبورغ، وربما يزور موسكو قبل حضور المؤتمر الذي يعقد هذا العام.

© REUTERS/ Umit Bektas تركيا ترد على تصريحات ماكرون: عملية عفرين ليست بدافع الاحتلال

موسكو — سبوتنيك . أعلنت السفيرة الفرنسية لدى روسيا، سيلفيا بيرمان، أن الرئيس الفرنسي قد يزور موسكو قبل مشاركته في منتدى الاقتصاد الدولي في بطرسبورغ.

وقالت بيرمان: "رئيس الجمهورية الفرنسية سوف يشارك في المنتدى الاقتصادي في بطرسبرغ في مايو / أيار من هذا العام".

وأضافت: "أعتقد أنه سيقوم بزيارة لموسكو قبل حضور الممنتدى".

وكان وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أوضح، في ديسمبر / كانون الأول، أن ماكرون سيكون ضيف شرف منتدى سان بطرسبرغ في 2018، وفقا لوكالة "رويترز".



