خمسة قتلى في تحطم مروحيتين عسكريتين في فرنسا

لقى خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة 2 فبراير/ شباط، إثر تحطم مروحيتين للجيش بالقرب من بحيرة جنوبي فرنسا.

© Sputnik. Maksim Bogodvid مصرع 4 في تحطم طائرة هليكوبتر في كندا

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محققين القول إن عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن الراكب السادس، في حين قتل الخمسة الآخرين.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع على بعد 50 كيلومترا شمال غرب سان تروبيه، وأن ظروف الحادث لم تعرف بعد.