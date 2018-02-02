الرئيس البرازيلي يفقد معاشه التقاعدي لعدم إثبات بقائه على قيد الحياة

لم يحصل رئيس الجمهورية البرازيلية ميشال تامر على معاشه التقاعدي كمدير عام لولاية سان باولو عن شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وقال موقع "غلوبو" البرازيلي إن تامر لم يحصل على معاشه بسبب عدم وجود إثبات أنه لا زال على قيد الحياة، وهو إجراء يجدد سنويا للحصول على المعاش.

وقالت الرئاسة البرازيلية إن تامر لم يقم بهذا الإجراء نظرا لضيق الوقت، لكنه سيفعل ذلك في أقرب وقت.

ووفقا لـموقع الخدمات الحكومية في ساو باولو، فإن تامر كان عليه تجديد هذا الإثبات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يتم التجديد في شهر مولد صاحب المعاش.

وحين تقاعد تامر عن وظيفته كمدعي عام في مدينة سان باولو بلغ معاشه التقاعدي ما يعادل 14216 دولار أمريكي، وقد خفض معاشه التقاعدي لأكثر من النصف بعد شغله منصب رئيس الدولة.