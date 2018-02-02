استقبال حار للأمير وليام وزوجته كيت وسط صقيع النرويج

سجادة حمراء بسطت على طبقات الثلوج في النرويج لاستقبال الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت في آخر محطة بجولتهما في شمال أوروبا.

© AFP 2018/ John Stillwell بالصور... الأمير وليام يصبح أصلعا

وكان في استقبال الزوجين ولي العهد النرويجي الأمير هاكون وزوجته الأميرة ميت ماريت في مطار غارديمون بالعاصمة أوسلو، بالإضافة لعدد من المعجبين الذين وقفوا في الصقيع وهم يلوحون بالعلم البريطاني، بحسب ما نقلته "رويترز".

وتجول وليام وكيت، اللذان ينتظران مولودهما الثالث في أبريل/ نيسان، في متنزه منحوتات للأطفال في بداية الزيارة التي تستمر يومين ومن المقرر أن يزورا متحف التزلج المخصص للرياضة الوطنية في النرويج.

الأمير وليام وزوجته كيت في حديقة المنحوتات في النرويج © REUTERS/ HANNAH MCKAY

الأمير وليام وزوجته في حديقة المنحوتات في النرويج © REUTERS/ POOL

الأمير وليام وزوجته خلال عشاء في القصر الملكي في أوسلو © REUTERS/ NTB SCANPIX

الأمير وليام يلقي خطابا في القصر الملكي في أوسلو © REUTERS/ POOL

الأمير وليام وزوجته في زيارة إلى مساحة عمل لشركات التكنولوجيا الناشئة في أوسلو © REUTERS/ HANNAH MCKAY 1 / 5 © REUTERS/ HANNAH MCKAY الأمير وليام وزوجته كيت في حديقة المنحوتات في النرويج

ومن المتوقع أيضا أن يلتقيا مجموعة من التلاميذ لمناقشة الصحة العقلية وهي ملف سبق وأن شارك وليام وشقيقه الأمير هاري في حملات به.

والأمير وليام، الثاني في الترتيب في ولاية العرش، هو أحد أقرباء الملك هارالد ملك النرويج لأن كليهما ينحدر من نسل الملكة فيكتوريا.