استقبال حار للأمير وليام وزوجته كيت وسط صقيع النرويج

وتجول وليام وكيت، اللذان ينتظران مولودهما الثالث في أبريل/ نيسان، في متنزه منحوتات للأطفال في بداية الزيارة التي تستمر يومين ومن المقرر أن يزورا متحف التزلج المخصص للرياضة الوطنية في النرويج.
- الأمير وليام وزوجته كيت في حديقة المنحوتات في النرويج© REUTERS/ HANNAH MCKAY
- الأمير وليام وزوجته في حديقة المنحوتات في النرويج© REUTERS/ POOL
- الأمير وليام وزوجته خلال عشاء في القصر الملكي في أوسلو© REUTERS/ NTB SCANPIX
- الأمير وليام يلقي خطابا في القصر الملكي في أوسلو© REUTERS/ POOL
- الأمير وليام وزوجته في زيارة إلى مساحة عمل لشركات التكنولوجيا الناشئة في أوسلو© REUTERS/ HANNAH MCKAY
ومن المتوقع أيضا أن يلتقيا مجموعة من التلاميذ لمناقشة الصحة العقلية وهي ملف سبق وأن شارك وليام وشقيقه الأمير هاري في حملات به.
والأمير وليام، الثاني في الترتيب في ولاية العرش، هو أحد أقرباء الملك هارالد ملك النرويج لأن كليهما ينحدر من نسل الملكة فيكتوريا.
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