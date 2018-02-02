ممثلو الكنيسة الروسية والفاتيكان وكنائس شرق أوسطية يناقشون مساعدة المسيحيين في سوريا

أعلن سكرتير العلاقات المسيحية في إدارة العلاقات الكنسية الخارجية ببطريركية موسكو، ستيفن إغومنوف، اليوم الجمعة، أنه في الذكرى السنوية للاجتماع التاريخي بين البطريرك كيريل والبابا فرنسيس في فيينا، سيعقد مؤتمر يناقش فيه ممثلو الكنيسة الروسية والفاتيكان وكنائس شرق أوسطية، مسألة مساعدة السكان المسيحيين في سوريا.

© Sputnik. Sergey Pyatakov الكنيسة الروسية والفاتيكان...خطط لدعم سكان سوريا والعراق المسالمين

موسكو- سبوتنيك . وقال إغومنوف لوكالة "سبوتنيك": "ستجري الفعاليات الرئيسية في فيينا، في الفترة من 10 إلى 12 شباط / فبراير.

لقد أصبح هذا بالفعل تقليداً — إجراء تحليل للحالة الراهنة للعلاقات بين كنائسنا في الذكرى السنوية لاجتماع هافانا.

سينظم حفل موسيقي روحي في فيينا، يوم 10 شباط / فبراير، وفي 12 شباط / فبراير، سيعقد المؤتمر الذي سيقدم فيه المطران هيلاريون من فولوكولامسك والكاردينال كورت كوخ،

تحليلا حول العمل المشترك بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، على مدى العامين الماضيين في مجال حماية المسيحيين."

وقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "إن هذا الحدث سيعقد بمشاركة كبار رجال الدين من الشرق الأوسط الذين دعوا خصيصا إلى فيينا".

وأضاف بأن الكنائس ستناقش، خلال المؤتمر "خطط المستقبل".