ممثلو الكنيسة الروسية والفاتيكان وكنائس شرق أوسطية يناقشون مساعدة المسيحيين في سوريا

لقد أصبح هذا بالفعل تقليداً — إجراء تحليل للحالة الراهنة للعلاقات بين كنائسنا في الذكرى السنوية لاجتماع هافانا.
سينظم حفل موسيقي روحي في فيينا، يوم 10 شباط / فبراير، وفي 12 شباط / فبراير، سيعقد المؤتمر الذي سيقدم فيه المطران هيلاريون من فولوكولامسك والكاردينال كورت كوخ،
تحليلا حول العمل المشترك بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، على مدى العامين الماضيين في مجال حماية المسيحيين."
وقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "إن هذا الحدث سيعقد بمشاركة كبار رجال الدين من الشرق الأوسط الذين دعوا خصيصا إلى فيينا".
وأضاف بأن الكنائس ستناقش، خلال المؤتمر "خطط المستقبل".
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