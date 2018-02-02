الدفاع الإسرائيلية تقرر تزويد الجيش بمنظومة صواريخ "أرض-أرض" هجومية

وسيتم دمج منظومة الصواريخ "أرض-أرض" الجديدة المتوسطة المدى في خطة عمل الجيش خلال الفترة الحالية لغاية عام 2020.
وفي المرحلة الأولى سيتم نصب مجموعة صواريخ يصل مداها إلى نحو 150 كيلومترا، وقادرة على إطلاق 400 صاروخا خلال ساعة واحدة. وخلال هذه المرحلة سيتم تزويد السفن البحرية الإسرائيلية بهذه الصواريخ، والتي سيتم اعتمادها أيضا لاستخدامها في الطائرات المقاتلة.
وفي مرحلة لاحقة، ستضاف صواريخ يبلغ مداها 300 كيلومتر، وهي صواريخ تقوم الصناعات العسكرية الإسرائيلية بالأساس بتصنيعها، وتزود الجيوش الأجنبية بها أيضا.
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