قتيل و7 جرحى في قصف صاروخي استهدف الريحانية جنوبي تركيا مصدره عفرين السورية

قالت قناة "إن تي في" التركية أن شخصا واحدا قتل وجرح 7 آخرون جراء قصف صاروخي استهدف مدينة الريحانية الواقعة على الحدود بين تركيا وسوريا.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI "قسد": مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا تركيا في اشتباكات بريف عفرين

وأشارت القناة التركية إلى أن 3 صواريخ أطلقت من مدينة عفرين شمالي سوريا باتجاه الأراضي التركية وسقطت على مدينة الريحانية

وفي سياق متصل بالعملية العسكرية "غصن الزيتون" التي تقوم بها القوات التركية ضد مدينة عفرين السورية شمالي سوريا، أفادت قناة "إن تي في"، يوم أمس الخميس، أن شخصا واحد على الأقل أصيب جراء إطلاق صاروخ من عفرين السورية على مدينة كيليس التركية.

ووفقا للقناة، سقط الصاروخ على سطح أحد المطاعم في وسط المدينة وتم نقل المصاب إلى المستشفى ولم يتم الإبلاغ عن حالته حتى الأن، وطوقت الشرطة المكان.

وقتل 4 أشخاص وأصيب العشرات بجروح في وقت سابق، بعد بدء عملية للقوات المسلحة التركية "غصن الزيتون" في سوريا عفرين في هجمات صاروخية على مدن تركية كيليس والريحانية.

ووفقا للسلطات التركية، قامت القوات المسلحة الكردية بالقصف من أراضي سوريا.

وأعلنت الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، يوم 20 كانون الثاني/ يناير، عن بدء عملية "غصن الزيتون" ضد قوات الأكراد في سوريا في مدينة عفرين.

وأدانت دمشق بشدة الأعمال التركية في عفرين، مشيرة إلى أنها جزء لا يتجزأ من سوريا. بدورها حثت موسكو جميع الأطراف على احترام سيادة ووحدة سوريا.