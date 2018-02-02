لفافة مريبة تتسبب بإخلاء مطار تشارلستون الأمريكي

قالت الشرطة الأمريكية إنه تم إخلاء مطار تشارلستون الدولي في ولاية ساوث كارولاينا، اليوم الجمعة، بعد العثور على لفافة مريبة في المطار.

وقالت شرطة تشارلستون إن البلاغ بشأن اللفافة المشبوهة ورد الساعة 5:23 صباحا بالتوقيت المحلي، وأدى لإخلاء المطار بالكامل بينما تحقق السلطات في المسألة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال المطار على حسابه في موقع "تويتر": تحقق السلطات في أمر لفافة مثيرة للريبة بالمطار ولا توجد تفاصيل أخرى حتى الآن".