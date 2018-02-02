الدرك التركي يعثر على قطعة عمرها 1500 سنة في منزل عنصر تابع لـ"الكردستاني"

اكتشفت قوات الدرك التي تتولى عمليات "مكافحة الإرهاب" في ولاية تونجلي شرقي تركيا، حافظة لتخزين الحبوب "بيثوس" مصنوعة من السيراميك يعود عمرها إلى 1500 عام مضى، حسبما أوردت تقارير إعلامية في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وحسب التقارير التي نقلها " ترك برس "، فإن البيثوس الذي اكتشف يوم الثلاثاء الماضي، كان موجودا في مخبأ سري في منزل يقع في قرية كولونكايا، وينتمي المنزل إلى عنصر من حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة الإرهاب في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقامت قوات الدرك التركي التي تقوم بعمليات "مكافحة الإرهاب" باستهداف منازل الإرهابيين ومخابئهم، بتسليم البيثوس إلى مسؤولي المتحف المحلي الذين أكدوا على أنه أكبر قطعة أثرية تاريخية عثر عليها في المنطقة.

وأضاف التقرير أن البيثوس البالغ قطره 95 سنتمترا، وطوله 145 سنتمتر، سيعرض في متحف مدينة تونجيلي.

من الجدير بالذكر أن تونجيلي كانت موقعا لكثير من الحضارات مثل الأورارتو، والرومانية، والبيزنطية، والساسانية، والسلجوقية.

وفي العام الماضي، وجد علماء آثار تحفا آثارية يرجع تاريخها إلى العصر الحجري القديم.