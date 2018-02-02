احتجاز أعضاء بارزين في جمعية تركية طبية قالوا "لا للحرب" على عفرين

ذكرت صحيفة "حرييت" أن السلطات التركية أمرت، اليوم الجمعة، باحتجاز 13 شخصا لدعمهم "الجمعية الوطنية الطبية" على الإنترنت بعد أن عارضت علنا الحملة العسكرية التركية في سوريا، بحسب ما ذكرته "رويترز".