تركيا تعتقل المسؤول الإعلامي لـ"داعش"

ألقت القوات التركية القبض على السوري عبد الباسط عبد العزيز حمود المسؤول الإعلامي في تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كوجالي شمال غربي تركيا.

ذكرت وكالة "DHA"، اليوم الجمعة، أن القوات التركية ألقت القبض على حمود البالغ من العمر 22 عاما، الذي جاء بشكل غير قانوني من حلب إلى محافظة هاتاي التركية لينتقل بعدها عبر غازي عنتاب إلى قوجا، حيث استأجر شقة باستخدام وثائق مزورة.

وبحسب قوات الشرطة التركية فإن حمود انضم إلى "داعش" منذ أربع سنوات وكان مسؤلا إعلاميا للجماعة الإرهابية.

يذكر بأن القوات التركية قامت باعتقال حوالي 5 آلاف شخص يشتبه بعلاقاتهم بالتنظيم الإرهابي، وتم ترحيل 3290 شخصا من 95 دولة، كما ومنع حوالي 38 ألف شخص من دخول تركيا بالإضافة لوجود 780 شخصا رهن الاعتقال بينهم 350 أجنبيا أدينوا بالإرهاب.