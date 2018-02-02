الرئيس الأفغاني يطالب باكستان بالتحرك لمواجهة حركة "طالبان"

طالب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الجمعة، السلطات الباكستانية بمحاربة الحركات الإرهابية مثل "طالبان" الموجودة داخل أراضيها.

© REUTERS/ MOHAMMAD ISMAIL ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول لـ103 قتيلا

كابول- سبوتنيك. وقال غني، خلال كلمة له صباح اليوم، "إن مراكز طالبان تقع داخل الأراضي الباكستانية وعلى المسؤولين هناك اتخاذ ما يلزم من قرارات، ما يرضوه لأنفسهم عليهم أن يطبقوه على الآخرين أيضا".

وأشار إلى أن بلاده زودت "السلطات الباكستانية بقوائم الأفراد والمجموعات"، مضيفا "نتوقع منهم أن يتحركوا ضدهم ليس على الورق فحسب بل على أرض الواقع".

وندد الرئيس بالهجمات الإرهابية على مدينة كابول، قائلا "تأمين العاصمة كابول غير مطروح للتجاذبات السياسية والأحد القادم قادة الأجهزة الأمنية سيقدمون خطة شاملة لحماية العاصمة".

ولقي ما يزيد عن 100 أفغاني حتفهم، يوم السبت الماضي، عندما فجر انتحاري سيارة إسعاف مفخخة، بالقرب من المبنى القديم لوزارة الداخلية في كابول، وسبقها اعتداء آخر طال فندق "انتر كونتيننتال" الفخم في العاصمة، أدى لمقتل 25 شخصا، بينهم عدد من الرعايا الأجانب من الولايات المتحدة وأوكرانيا.