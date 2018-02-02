الرئيس الأفغاني يطالب باكستان بالتحرك لمواجهة حركة "طالبان"

وأشار إلى أن بلاده زودت "السلطات الباكستانية بقوائم الأفراد والمجموعات"، مضيفا "نتوقع منهم أن يتحركوا ضدهم ليس على الورق فحسب بل على أرض الواقع".
وندد الرئيس بالهجمات الإرهابية على مدينة كابول، قائلا "تأمين العاصمة كابول غير مطروح للتجاذبات السياسية والأحد القادم قادة الأجهزة الأمنية سيقدمون خطة شاملة لحماية العاصمة".
ولقي ما يزيد عن 100 أفغاني حتفهم، يوم السبت الماضي، عندما فجر انتحاري سيارة إسعاف مفخخة، بالقرب من المبنى القديم لوزارة الداخلية في كابول، وسبقها اعتداء آخر طال فندق "انتر كونتيننتال" الفخم في العاصمة، أدى لمقتل 25 شخصا، بينهم عدد من الرعايا الأجانب من الولايات المتحدة وأوكرانيا.
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