الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات بموجب قوانين العقوبات المالية على "حزب الله" اللبناني.

© AP Photo/ Bilal Hussein "حزب الله" يتعهد بالدفاع عن حقوق لبنان في النفط والغاز

وافقت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة على ستة أشخاص وسبعة كيانات بموجب لوائح مالية تستهدف " حزب الله " اللبناني المقيم في لبنان.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان لها أن الأشخاص الستة الذين تمت معاقبتهم ضموا خمسة لبنانيين وعراقيا معظمهم مرتبطين بأعمال الإنماء الهندسية والمقاولات. بحسب ما ذكرته رويترز.

وأضاف البيان أن الكيانات السبع كانت شركات مقرها سيراليون وليبريا ولبنان وغانا.