محكمة يونانية ترفض تسليم تركي مطلوب له علاقة بجماعات محظورة

قال مسؤولون قضائيون إن محكمة يونانية رفضت اليوم الجمعة تسليم رجل تركي مطلوب لدى أنقرة فيما يتعلق بصلات مع جماعة مسلحة محظورة متهمة بتنفيذ تفجيرات انتحارية في تركيا.

© AP Photo/ Boris Grdanoski رئيس وزراء مقدونيا يأمل حل الخلاف مع اليونان

وقالت المحكمة اليوم، إن محمد دوجان، رغم استمرار احتجازه في اليونان، فإنه حصل على اللجوء السياسي في فرنسا.

ومحمد دوجان (60 عاما) من بين 9 أشخاص احتجزتهم سلطات مكافحة الإرهاب اليونانية في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أسابيع من زيارة الرئيس التركي طيب إردوغان إلى اليونان في ديسمبر/ كانون الأول، حسب "رويترز".

وقال مسؤول قضائي إن دوجان أبلغ المحكمة هذا الأسبوع أنه سافر إلى فرنسا في 2011 بعد احتجازه 20 عاما بسجن في تركيا.

وأضاف المسؤول "حصل بالفعل على اللجوء في فرنسا، لذلك لا يمكن إعادته إلى تركيا، حيث يوجد خطر على حياته وفقا لأحكام سابقة".

واتهمت السلطات اليونانية التسعة بتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية، والقيام بأنشطة تتصل بالإرهاب تتمثل في توريد مواد متفجرة وحيازة أسلحة نارية وقنابل دخان.

ونفى المتهمون جميعا تلك الاتهامات وقالوا في ديسمبر/ كانون الأول في بيان "التضامن مع من يقاتلون من أجل حقوقهم وحريتهم ليس إرهابا".

ودوجان مطلوب أيضا في تركيا فيما يتعلق بصلات مزعومة بجماعة يسارية متطرفة متهمة بهجمات وتفجيرات انتحارية منذ العام 1990. وأبلغ محاموه المحكمة اليونانية أنه عوقب بالسجن ثلاث سنوات عن هذه القضية في تركيا.