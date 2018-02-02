سوق الوظائف في كندا تشهد أفضل عام منذ 2002

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، أن 2017 كان أفضل عام لسوق الوظائف في كندا خلال 15 عاما، على الرغم من أن خبراء اقتصاديين، يتوقعون أن تبدأ الوتيرة الجامعة للتوظيف بالاعتدال قريبا.