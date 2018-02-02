الولايات المتحدة تحث المكسيك على الانتباه للتدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، المكسيك إلى أن تكون منتبهة للتدخل المحتمل من قبل روسيا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من تموز/ يوليو المقبل.

المكسيك — سبوتنيك . وقال تيلرسون، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة مكسيكو، عقب اجتماع لوزراء خارجية أمريكا الشمالية: نحن نعلم أن روسيا لديها "مخالب" في الانتخابات في جميع أنحاء العالم، سمعناها من زملائنا الأوروبيين، توصيتي للمكسيك، هي لفت الانتباه إلى ما يحدث.

وفي سياق متصل بالتصريحات الأمريكية واتهاماتها لروسيا بالتدخل في انتخاباتها، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الثلاثاء الماضي، إن تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، حول أن روسيا بإمكانها أن تتدخل في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، لا أساس لها ولا يمكن إثباتها.

وأكد السفير الروسي أنه ليس هناك معنى للتصريحات، مشيرا إلى أن بلاده ليس لها أي نية للقيام بذلك.

وصرح السفير الروسي، لوكالة لـ"سبوتنيك"، "لقد اطلعنا على تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية. ليس هناك شيء جديد في كلماته. وهي التهم ذاتها دون أي دليل".