الولايات المتحدة تحث المكسيك على الانتباه للتدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات

وفي سياق متصل بالتصريحات الأمريكية واتهاماتها لروسيا بالتدخل في انتخاباتها، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الثلاثاء الماضي، إن تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، حول أن روسيا بإمكانها أن تتدخل في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، لا أساس لها ولا يمكن إثباتها.
وأكد السفير الروسي أنه ليس هناك معنى للتصريحات، مشيرا إلى أن بلاده ليس لها أي نية للقيام بذلك.
وصرح السفير الروسي، لوكالة لـ"سبوتنيك"، "لقد اطلعنا على تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية. ليس هناك شيء جديد في كلماته. وهي التهم ذاتها دون أي دليل".
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