العقيدة النووية الأمريكية: نتطلع إلى الظروف التي تسمح لنا بإقامة تعاون شفاف وبناء مع روسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستقوم باستخدام الأسلحة النووية فقط في الظروف الطارئة، بما في ذلك لحماية الحلفاء.

© Sputnik. RIA Novosti "البنتاغون" يدرس استخدام السلاح النووي للرد على هجمات إلكترونية

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في العقيدة النووية الوطنية الأمريكية، التي نشرت اليوم الجمعة: "الولايات المتحدة ستنظر في استخدام الأسلحة النووية فقط في ظروف طارئة لحماية مصالحها الحيوية، وكذلك الحلفاء والشركاء".

كما أعلنت الولايات المتحدة، أنها تتطلع إلى شروط تساعد على إقامة تعاون بناء مع روسيا.

وجاء في العقيدة النووية الوطنية الأمريكية، التي نشرت اليوم الجمعة: "إننا نتطلع إلى الظروف التي تسمح لنا بإقامة تعاون شفاف وبناء مع روسيا".

كما جاء في العقيدة ، يضاف إلى ذلك أن البلدين اكتسبا بالفعل تجارب من الحوار المثمر في هذا المجال.