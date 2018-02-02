أول حوار لجبران باسيل بعد التسريبات: خيارات "حزب الله" لا تخدم لبنان

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن التحالف مع "حزب الله" لا بد أن يستمر.

© REUTERS/ MOHAMED AZAKIR سعد الحريري: كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص والأحزاب

وأكد باسيل أن هذا التحالف كسر بالفعل الرقم القياسي بطول أمده بين الاتفاقات السياسية في لبنان، حسب موقع إل بي سي

وأضاف باسيل أن "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" على الموجة نفسها فيما يخص قضايا السياسة الخارجية.

وأشار إلى أن "التيار الوطني الحر" يبقى "ضمانة لحزب الله في حال تعرض لبنان لهجوم من قبل إسرائيل أو لأي هجوم إرهابي".

وأعلن باسيل أن الانتكاسات التي وقعت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تركت بصماتها بوضوح على العلاقة مع "حزب الله"، ولكن من دون التشكيك في التحالف الاستراتيجي الذي صمد أمام العديد من المصاعب، حسب حوار مع مجلة "Magazin".

وقال باسيل إن خيارات "حزب الله" لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية في الموضوع الداخلي، "لبنان كله يدفع الثمن، الفساد يأكلنا ولا نستطيع أن نعيش معه"

واعتبر باسيل أن الوحدة الداخلية لكل الطوائف هي الأهم، لكن "ليس على حساب الدولة".