العقيدة النووية الأمريكية: تحديث الإمكانات النووية لروسيا... رغبة في أن تصبح قوة عظمى

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحديث روسيا لإمكاناتها النووية يتحدث عن عزمها للعودة إلى مركز قوة عظمى وسباق التسلح.

US Air Force / Joe Davila العقيدة النووية الأمريكية: نتطلع إلى الظروف التي تسمح لنا بإقامة تعاون شفاف وبناء مع روسيا

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في العقيدة النووية الوطنية الأمريكية، التي نشرت اليوم الجمعة: "اليوم، تقوم روسيا بتحديث هذا السلاح النووي، فضلا عن الأنظمة الاستراتيجية الأخرى".

وجاء في "العقيدة":

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعتماد الاستراتيجيات العسكرية الروسية، التي تفترض مسبقا تحقيق النجاح من خلال توسيع القدرات النووية ".

وتؤكد الوثيقة أن "هذه الأحداث إلى جانب استيلاء روسيا، على شبه جزيرة القرم والتهديدات النووية لحلفائنا، تؤكد عزم موسكو على العودة إلى مواجهة القوى العظمى ".

كما جاء في العقيدة النووية الوطنية الأمريكية: "إننا نتطلع إلى الظروف التي تسمح لنا بإقامة تعاون شفاف وبناء مع روسيا".

"يضاف إلى ذلك أن البلدين اكتسبا بالفعل تجارب من الحوار المثمر في هذا المجال".