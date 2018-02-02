العقيدة النووية الأمريكية: تحديث الإمكانات النووية لروسيا... رغبة في أن تصبح قوة عظمى

وجاء في "العقيدة":
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعتماد الاستراتيجيات العسكرية الروسية، التي تفترض مسبقا تحقيق النجاح من خلال توسيع القدرات النووية ".
وتؤكد الوثيقة أن "هذه الأحداث إلى جانب استيلاء روسيا، على شبه جزيرة القرم والتهديدات النووية لحلفائنا، تؤكد عزم موسكو على العودة إلى مواجهة القوى العظمى ".
كما جاء في العقيدة النووية الوطنية الأمريكية: "إننا نتطلع إلى الظروف التي تسمح لنا بإقامة تعاون شفاف وبناء مع روسيا".
"يضاف إلى ذلك أن البلدين اكتسبا بالفعل تجارب من الحوار المثمر في هذا المجال".
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