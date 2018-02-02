الولايات المتحدة ستنشر طائرات في جميع أنحاء العالم قادرة على حمل أسلحة نووية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تخفض من ترساناتها النووية، بينما تتحرك روسيا والصين في الاتجاه المعاكس.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS البنتاغون يشكف آخر تطورات مشاريع العقيدة النووية الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في وثيقة العقيدة النووية الوطنية الأمريكية، التي نشرت اليوم الجمعة: "بينما تواصل الولايات المتحدة خفض أسلحتها النووية، إلا أن دولا أخرى، بما فيها روسيا والصين، تتحرك في الاتجاه المعاكس، مضيفين أنواعا جديدة من الأسلحة النووية إلى ترساناتهم، مما يزيد من دور قوتهم النووية في الاستراتيجيات والخطط".

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر في جميع أنحاء العالم ما يسمى بالطائرة "ذات الاستخدام المزدوج" القادرة على حمل الأسلحة التقليدية والنووية.

وجاء في وثيقة العقيدة النووية:

"الولايات المتحدة ستدعم وتعزز، حسب الضرورة، إمكانيات نشر المزيد من القاذفات النووية والطائرات ذات الاستخدام المزدوج، في جميع أنحاء العالم. ونعتزم تحديث هذه الطائرات ذات الاستخدام المزدوج مع القدرات النووية من خلال طائرة "إف "35"".