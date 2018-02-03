الصين ترد على اتهامات الولايات المتحدة حول أمريكا اللاتينية

اتهمت الصين الولايات المتحدة بعدم احترام دول أمريكا اللاتينية بعد أن حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دول المنطقة من الاعتماد المفرط على العلاقات الاقتصادية مع إيران.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST تيلرسون يشبه الصين بالاستعمار الأوروبي ويسخر من روسيا

وقال تيلرسون في كلمة ألقاها قبل القيام بجولة تشمل المكسيك والأرجنتين وبيرو وكولومبيا وجاميكاK إن الصين تعزز تواجدها في أمريكا اللاتينية باستخدام الدبلوماسية الاقتصادية لجذب المنطقة إلى فلكها.

وردت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على تيلرسون واعتبرت أن التعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية يقوم على أساس المصالح المشتركة والاحتياجات المتبادلة.

وقالت الخارجية الصينية "ما قالته الولايات المتحدة يجافي تماما الحقيقة ويظهر عدم احترام لهذا العدد الكبير من دول أمريكا اللاتينية". وأضافت أن التعاون بين الصين ودول أمريكا اللاتينية يقوم على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصارحة والشمولية.

وأشارت الى أن الاستثمارات الصينية في دول أمريكا اللاتينية والتعاون المالي معها يتفق تماما مع القواعد التجارية والقوانين والتنظيمات المحلية.

(رويترز)