الصين ترد على اتهامات الولايات المتحدة حول أمريكا اللاتينية

وردت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على تيلرسون واعتبرت أن التعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية يقوم على أساس المصالح المشتركة والاحتياجات المتبادلة.
وقالت الخارجية الصينية "ما قالته الولايات المتحدة يجافي تماما الحقيقة ويظهر عدم احترام لهذا العدد الكبير من دول أمريكا اللاتينية". وأضافت أن التعاون بين الصين ودول أمريكا اللاتينية يقوم على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصارحة والشمولية.
وأشارت الى أن الاستثمارات الصينية في دول أمريكا اللاتينية والتعاون المالي معها يتفق تماما مع القواعد التجارية والقوانين والتنظيمات المحلية.
(رويترز)
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)