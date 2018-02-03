محامي مفجر تشيلسي يقول إنه لا يستحق عدة أحكام بالسجن مدى الحياة

قال محامي رجل من نيوجيرزي أدين بزرع قنابل في حي تشيلسي في مانهاتن إن موكله لا يستحق عدة أحكام بالسجن مدى الحياة وإنه يجب تمكينه من إكمال تعليمه ولقاء أسرته إذ سيقضي بقية حياته في السجن.

وتصدر محكمة اتحادية في مانهاتن حكمها على أحمد خان رحيمي (30 عاما) يوم 13 فبراير/ شباط فيما يتصل بالهجوم الذي شمل تفجيرا أصيب فيه 30 شخصا يوم 17 سبتمبر أيلول عام 2016. بحسب وكالة "رويترز".

وأدانت هيئة المحلفين رحيمي في أكتوبر/ تشرين الأول في جميع التهم الثمانية المنسوبة له ومنها استخدام سلاح دمار شامل. وبات يطلق على رحيمي بعد الهجوم (مفجر تشيلسي).

وفي خطاب إلى القاضي ريتشارد بيرمان الذي سيصدر الحكم قال خافيير دونالدسون محامي رحيمي إن موكله، وهو أمريكي من مواليد أفغانستان، أتم دراسات في مجالات إدارة الأعمال والمشروعات والمسرح منذ إلقاء القبض عليه.

وقال إنه يجب السماح له "بإثراء نفسه بأي فرص تعليمية" خلال فترة وجوده بالسجن وإنه أب لثلاثة أبناء ويجب أن يودع مكانا أقرب ما يكون إلى فرجينيا حتى تتمكن أسرته من زيارته.

وحث المحامي القاضي على ألا "يكدس بلا داع" أحكاما إضافية بالسجن مدى الحياة على رحيمي قائلا "الشدة الواضحة في الحكم بالسجن مدى الحياة لفترة تتجاوز 30 عاما جلية تماما، مفادها أن الحكم يهدف لضمان عدم إطلاق سراح السيد رحيمي أبدا".