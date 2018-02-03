وزير الاتصالات الإيراني يعلن عن تجهيز 3 أقمار صناعية للإطلاق

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جهرمي اليوم السبت، تجهيز ثلاثة أقمار صناعية إيرانية، استعدادا لإطلاقها قريبا، مشيرا أن الغرض منها هو إجراء البحوث ".

طهران — سبوتنيك. وقال جهرمي في مؤتمر "يوم الصناعات الفضائية" والذي عُقد في طهران ونقله التلفزيون الرسمي إن "ثلاثة أقمار صناعية تم تجهيزها لمرحلة الإطلاق".

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وأوضح جهرمي أن "القمر الصناعي الأول سيتم إطلاقه قريبا ويتم حاليا التنسيق لذلك" مشيرا إلى أن "مهمة القمر الصناعي هو المساعدة في البحوث".

وكانت ايران قد أعلنت في شهر تموز/ يوليو العام الماضي عن اختبارها لمركبة "سيمرغ" الفضائية القادرة على نقل أقمار صناعية إلى الفضاء والتي تستطيع حمل أقمار صناعية يبلغ وزنها 250 كيلو جراما في مدار يبعد عن سطح الأرض بنحو 500 كيلو متر.

ومن المتوقع إطلاق الأقمار الصناعية الجديدة من قاعدة "الإمام الخميني" الوطنية الفضائية التي افتتحت رسميا في وقت سابق والتي ستكون المسؤولة عن كافة العمليات المرتبطة بالمركبات الفضائية بما في ذلك من التحضير والإطلاق والسيطرة والتوجيه.