تحديد الخاسر الأكبر من عقوبات ضد روسيا

تبين من بيان عضو في البرلمان الأوكراني أن أوكرانيا الخاسر الأكبر من حظر تجاري على روسيا.

وكشف يفغيني مورايف، عضو البرلمان الأوكراني، أن عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد روسيا أفقدت أوكرانيا نصف الناتج المحلي الإجمالي.

© REUTERS/ JORGE SILVA ترامب يوافق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

وواجهت أوكرانيا خسائر كبيرة بعدما ضمّها قادتها الجدد إلى حظر تجاري فرضته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على روسيا لتصبح الخاسر الأكبر من عقوبات تهدف إلى إضعاف روسيا اقتصادياً.

وقال النائب الأوكراني على شبكة تلفزيون "نيوز وان":

فقدنا نصف الناتج المحلي الإجمالي. روسيا فقدت 2 في المائة، وأوروبا أقل من 1 في المائة ونحن النصف. ضد مَن حرب العقوبات هذه؟ ضدنا؟

ولفت النائب الأوكراني إلى أن العديد من المصانع والمعامل الأوكرانية تضطر إلى إيقاف أعمالها وإغلاق أبوابها.

وبادرت الدول الغربية إلى وضع قيود على التعامل مع روسيا في عام 2014 في محاولة لإجبار روسيا على التخلي عن شبه جزيرة القرم التي قرر أهاليها الخروج من التبعية الإدارية للحكومة الأوكرانية واستعادة الهوية الروسية بعدما وصل متطرفون لهم مشاعر عدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق الانقلاب الذي حظي بتأييد الغرب.