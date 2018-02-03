الشرطة: جرحى إثر إطلاق نار في مدينة ماسيراتا الإيطالية

سقط عدد من الجرحى بينهم أجانب إثر إطلاق نار من سيارة في مدينة ماسيراتا الإيطالية.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية عن الشرطة الإيطالية أن "مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار في عدة شوارع من مدينة ماسيراتا، وتسببوا في سقوط عدد من الجرحى وحالة من الفزع".

وبحسب الوكالة الإيطالية، ناشد عمدة المدينة المواطنون أن "يبقوا في منازلهم"، وقال إن "الطلاب سيبقوا في المدارس وستتوقف الحافلات والمواصلات العامة لأسباب أمنية".

وأضافت الوكالة أن "الشرطة تحقق تفحص كاميرات المراقبة في الشوارع التي شهدت إطلاق النار لتحديد المشتبه بهم، والكشف عن دوافعهم".