اليابان تصنع معجزة جديدة بإطلاق أصغر صاروخ إلى الفضاء

أعلنت اليابان عن نجاح تجربتها بإطلاق أصغر صاروخ في العالم إلى الفضاء.





وأشارت الهيئة إلى أن الصاروخ انطلق اليوم (السبت) من مركز "يوشينورا" للفضاء بمقاطعة كاجوشيما، جنوب غربي اليابان عند الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش.





ولفتت الهيئة إلى أن الصاروخ يحمل قمرا صناعيا صغيرا، والصاروخ نجح في وضع القمر الصناعي الصغير في مداره المحدد.





ومن جانبه قال موقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن "اليابان عاودت اليوم إطلاق الصاروخ هذه المرة، بعد فشل إطلاقه العام الماضي".



