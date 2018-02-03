إصابة مهاجرين أفارقة بإطلاق نار وسط إيطاليا

قالت الشرطة الإيطالية إن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا بوسط البلاد، اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة عدد من المهاجرين الأفارقة في هجوم بدا أنه ذو دافع عرقي.

ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما مقطعة ومخبأة في حقيبتين في ماتشيراتا. واعتقل مهاجر نيجيري (29 عاما) فيما يتعلق بمقتل الشابة. بحسب "رويترز".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ستة مهاجرين على الأقل بينهم امرأة تعرضوا لإطلاق النار من نافذة سيارة كان يتحرك بها مسلح في المدينة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة روما.

وقالت الشرطة عبر حسابها على تويتر "إطلاق نار في ماتشيراتا وإصابة أشخاص. تجري الشرطة عملية. أفسحوا الطريق وتجنبوا الأماكن المفتوحة". وبعد ذلك بقليل قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا.

وقال تلفزيون راي الرسمي إن المشتبه به إيطالي من البيض ومسقط رأسه ماتشيراتا.

وقال موقع صحيفة كورييري ديلا سيرا على الإنترنت إن رجلا أطلق النار من نافذة سيارة على اثنين من المهاجرين الأفارقة الشبان بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت مما أسفر عن إصابة أحدهما. وبعد فترة وجيزة تعرض مهاجر آخر وامرأة سوداء لإطلاق النار.

© REUTERS/ Argiris Mantikos/Eurokinissi وفاة ثلاثة مهاجرين بعد غرق قارب قبالة المغرب

ولم يتضح مدى خطورة الإصابات.

واستغل ساسة يمينيون حادثة مقتل الشابة الإيطالية باميلا ماستروبييترو للترويج لخطابهم المناوئ للمهاجرين في إطار حملتهم للانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس/ آذار.

وذكر قضاة أن شهودا رأوا المشتبه به النيجيري وهو ينقل الحقيبتين اللتين عثر بداخلهما لاحقا على جثة الفتاة. كما عثرت السلطات على ملابس ملطخة بالدماء وسكاكين بحوزة المشتبه به.