وثائق سرية تكشف كيف سعى جاسوس للإيقاع بترامب

وتفيد التقارير بأن العميل مع الاستخبارات البريطانية "إم آي 6"، كريستوفر ستيل" قال نصا لمسؤول في وزارة العدل الأمريكي، قبل انتخابات 2016، إنه متحمس لمنع ترامب من الفوز بالانتخابات.
وقالت الصحيفة البريطانية إن أعضاء في الحزب الجمهوري، يرون أن تلك الوثيقة إثبات راسخ بأن العميل الاستخباراتي البريطاني تم دفعه لمعاداة ترامب.
ويستغل أعضاء الحزب الجمهوري، هذا الأمر للتشكيك في حيادية شهادة الوكالات الأمنية مع ترامب.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، لم يلتفت إلى مطالبات أعضاء الحزب الديمقراطي، الذين اعتبروا أن إجراء ترامب "عار" سياسي ومحاولة للتقليل من جهد الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية.
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