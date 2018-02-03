وثائق سرية تكشف كيف سعى جاسوس للإيقاع بترامب

كشفت وثائق سرية تم تسريب فحواها مؤخرا، من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، رصد معلومات عن جاسوس حاول الإيقاع بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب يرفع السرية عن مذكرة تتهم الـ"إف بي إي" بالانحياز

وأشارت صحيفة " الديلي تليغراف " البريطانية إلى أن المذكرة السرية تتحدث عن أن " إف بي آي " كان يرصد جاسوس بريطاني كافح لمنع انتخاب ترامب ، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وتفيد التقارير بأن العميل مع الاستخبارات البريطانية "إم آي 6"، كريستوفر ستيل" قال نصا لمسؤول في وزارة العدل الأمريكي، قبل انتخابات 2016، إنه متحمس لمنع ترامب من الفوز بالانتخابات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أعضاء في الحزب الجمهوري، يرون أن تلك الوثيقة إثبات راسخ بأن العميل الاستخباراتي البريطاني تم دفعه لمعاداة ترامب.

ويستغل أعضاء الحزب الجمهوري، هذا الأمر للتشكيك في حيادية شهادة الوكالات الأمنية مع ترامب.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب يتهم الـ"إف بي آي" ووزارة العدل بالانحياز لصالح الديموقراطيين

وكانت شهادة ستيل، هي السند الرئيسي للوكالات الحكومية الأمريكية في التحقيق مع أفراد حملة ترامب الانتخابية، حول وجود صلات لهم مع روسيا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، لم يلتفت إلى مطالبات أعضاء الحزب الديمقراطي، الذين اعتبروا أن إجراء ترامب "عار" سياسي ومحاولة للتقليل من جهد الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية.