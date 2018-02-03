الأركان التركية: مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم على دبابة شمالي شرق عفرين

أعلنت هيئة أركان الجيش التركي، اليوم السبت 22 فبراير/ شباط، مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم على دبابة شنه عناصر من "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية وتنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي شرق مدينة عفرين السورية.

© AP Photo/ Presidential Press Service أردوغان: نتقدم نحو عفرين ولم يبق إلا القليل

أنطاكيا- سبوتنيك وأوضحت الأركان التركية ، في بيان لها، "مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم على دبابة تركية نفذه عناصر وحدات حماية الشعب وتنظيم داعش في منطقة الشيخ خورز شمال شرق عفرين".

وكان الجيش التركي قد أطلق عملية "غصن الزيتون"، في 20 كانون الثاني/ يناير، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية و"داعش" في مدينة عفرين شمالي غرب سوريا.