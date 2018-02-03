خبير إيراني: أي إعتداء من جانب "العدو" سيلقى ردا صاعقا

قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن العقيدة العسكرية الإيرانية دفاعية.

© REUTERS/ Philippe Desmazes/Pool السجن 3 أشهر لمستشار سابق لبعثة إيران بالأمم المتحدة

وأوضح الخبير العميد أحمد رضا بوردستان خلال حفل إحياء ذكري الشهداء المدافعين عن العتبات المقدسة في مدينة قم أن الإحصائيات التي يمتكلها الجيش الإيراني عن "العدو"، جعلته يعد نمط دفاعي بعد تحليل كفاءة "العدو"، حسب إرنا

وأضاف العميد بوردستان أن إيران لديها هدفا رئيسيا وهو "انتهاجها لاستراتيجية الردع، حتى لا تستطيع أي ولة أجنبية شن هجوما عليها".

وأكد أن:"قواتنا المسلحة برصدها جميع حركات العدو ستبدي ردا صاعقا حيال أي إعتداء موجه ضد إيران"

وأشار العميد بوردستان إلى أنه فى عام 2014 تم ملاحظة أن قوات "داعش" استطاعت الاقتراب من الحدود الغربية العراقية، لكنها "لم تنجح فى اختراق حدودنا".

وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية إن مشروع الشرق الأوسط الجديد كان يهدف الي تقسيم كل من سوريا والعراق وإيران وحتي السعودية الي ثلاث مناطق شمالية ومركزية وجنوبية لكنه "فشل بفضل الزعامة الحكيمة لسماحة قائد الثورة الإسلامية".