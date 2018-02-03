بالفيديو... والد ثلاث ضحايا من ضحايا الطبيب الأمريكي المتحرش يحاول الفتك به

شهدت إحدى جلسات محاكمة لاري نصار، طبيب منتخب الولايات المتحدة للجمباز والمتهم بقضايا تحرش جنسي، محاولة والد ثلاث من الضحايا الاعتداء عليه.

وقال والد الثلاث فتيات للقاضية: "هل يمكن اعطاء الفرصة لأب مصدوم أن ينفرد بالمتهم في غرفة مغلقة لمدة دقيقة؟"، وحينام رفضت القاضية طلبه بادر بالهجوم على لاري نصار.

وقضت محكمة أمريكية بسجن لاري نصار، الطبيب السابق لفريق الجمباز الأمريكي، لمدة 175 عاما بسبب تحرشه جنسيا بالعديد من اللاعبات.

واعترف نصار صاحب الـ54 عاما بعشر تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتيات وشابات، كما حكم عليه بالسجن 60 عاما بتهمة حيازة صور جنسية لأطفال.

وعثر المحققون على 37 ألف صورة إباحية لأطفال على الحاسوب الخاص بنصار، بينهم صور لأطفال في السادسة من العمر.