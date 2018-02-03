السلطات الإندونيسية تأمر صحفية من "بي.بي.سي" بمغادرة بابوا بسبب تغريدة

أُمرت السلطات الإندونيسية صحفية تعمل لصالح هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، كانت في رحلة عمل في منطقة بابوا بأقصى شرق إندونيسيا، بمغادرة الإقليم بعد أن قال الجيش إن تغريدات أرسلتها خلال رحلتها "جرحت مشاعر الجنود".

وقال الجيش الإندونيسي في بيان إن تغريدة نشرتها ريبيكا هينشكي، محررة بي.بي.سي في إندونيسيا التي كانت تغطي أزمة الصحة وسوء التغذية بالمنطقة، جرحت مشاعر أفراد الجيش الوطني الإندونيسي المنخرطين في جهود المساعدة بمنطقة أسمات". بحسب وكالة "رويترز".

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كانت هينشكي نشرت في تغريدة على حسابها على موقع تويتر صورة لإمدادات وعلقت عليها قائلة "هذه هي المساعدات التي تأتي للأطفال الذين يعانون بشدة من سوء التغذية في بابوا.. شعيرية سريعة التحضير ومشروبات غازية ذات نسبة سكر عالية وبسكويت".

وقال المتحدث باسم الجيش في بابوا الكولونيل محمد عايدي إن الطعام والشراب "الذي التقطت صورة له على رصيف ليس من التبرعات أو المساعدات. إنها بضائع تجار كانت موجودة مصادفة هناك".

وحذفت هينشكي في وقت لاحق الصورة وغردت قائلة "أضيف ملاحظة مهمة: مصادر أخرى تقول إن هذه ليست مساعدات ولكن إمدادات عادية. جهود مساعدات ضخمة تجري هنا".

وامتنعت هينشكي عن التعليق لكن متحدثا باسم بي.بي.سي قال عبر البريد الإلكتروني إن "فريقا من هيئة الإذاعة البريطانية كان قد أرسل إلى مقاطعة بابوا عاد الآن إلى جاكرتا. كانت بحوزتهم الوثائق الضرورية والسلطات كانت على علم بزيارتهم. بي.بي.سي تحترم القوانين المحلية في أي مكان تعمل فيه".