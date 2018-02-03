الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات موسعة على الحدود مع غزة وسيناء

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم السبت 3 فبراير/ شباط، أن قواته تبدأ الليلة مناورات واسعة لفحص جاهزيته على الجبهة الجنوبية المشرفة على الحدود مع غزة وسيناء المصرية، وتستمر المناوات حتى الأربعاء المقبل.

وقال الناطق باسم الجيش آفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع "تويتر"، "يبدأ مساء اليوم تمرين واسع لفحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ".

يبدأ مساء اليوم تمرين واسع لفحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ.

تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام ٢٠١٨ بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات في الخدمة النظامية والاحتياط — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 3, 2018

​وأضاف أدرعي "تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2018 بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات في الخدمة النظامية والاحتياط".

خلال التمرين سيتم تفعيل المكالمات الهاتفية لتجنيد الاحتياط وسيتم ملاحظة حركة ناشطة للمركبات الأمنية في منطقة غلاف غزة.

يتوقع انتهاء التمرين الأربعاء المقبل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 3, 2018

​وأوضح أنه خلال التمرين "سيتم تفعيل المكالمات الهاتفية لتجنيد الاحتياط وسيتم ملاحظة حركة ناشطة للمركبات الأمنية في منطقة غلاف غزة، ويتوقع انتهاء التمرين الأربعاء المقبل".