الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات موسعة على الحدود مع غزة وسيناء

وقال الناطق باسم الجيش آفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع "تويتر"، "يبدأ مساء اليوم تمرين واسع لفحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ".
يبدأ مساء اليوم تمرين واسع لفحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 3, 2018
تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام ٢٠١٨ بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات في الخدمة النظامية والاحتياط
وأضاف أدرعي "تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2018 بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات في الخدمة النظامية والاحتياط".
خلال التمرين سيتم تفعيل المكالمات الهاتفية لتجنيد الاحتياط وسيتم ملاحظة حركة ناشطة للمركبات الأمنية في منطقة غلاف غزة.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 3, 2018
يتوقع انتهاء التمرين الأربعاء المقبل
وأوضح أنه خلال التمرين "سيتم تفعيل المكالمات الهاتفية لتجنيد الاحتياط وسيتم ملاحظة حركة ناشطة للمركبات الأمنية في منطقة غلاف غزة، ويتوقع انتهاء التمرين الأربعاء المقبل".
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