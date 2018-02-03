تركيا تنفي استهداف المدنيين في عفرين

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي في عفرين لم تلحق أي أضرار بالمدنيين.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI نائب وزير الخارجية البريطاني يؤكد حق تركيا بحماية حدودها مع سوريا

وأكد بوزداغ أن دولته تهتم كثيرا لأمر المدنيين وحمايتهم، حسب الأناضول

وأضاف بوزداغ أنه من الضروري عدم الاهتمام بالأخبار "الملفقة" التى تهدف لتشويه العملية.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية إن معتقدات الجيش التركي لا يمكنها أن تلحق ضرر بالمدنيين "بل على العكس تحميهم".

واعتبر بوزداغ أن الإرهابيين و"أعداء تركيا" ينشرون أخبار كاذبة حول "عفرين، وأكد أنهم يستخدمون "صورا ومقاطع فيديو قديمة لدعم ادعاءاتهم"

وأضاف بوزداغ أنه لم يتم استهداف الأماكن الدينية والأثرية والثقافية خلال العملية.

وبدأت عملية عفرين التركية في سوريا يوم 20 يناير/ كانون الماضي ضد مواقع للإرهابيين.