بريطانيا تحقق في أزمة جديدة افتعلتها خطوط طيران

أكدت هيئة الطيران المدني في بريطانيا اليوم السبت أنها ستبدأ مراجعة سياسات شركات الخطوط الجوية في حجز مقاعد الركاب بالطائرات وما إذا كانت بعض الشركات تجعل المسافرين معا يجلسون في أماكن بعيدة عن بعضهم خلال الرحلة.

© REUTERS/ Baz Ratner المشاعر المناهضة لليهود تسجل رقما قياسيا في بريطانيا

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، وكان بعض الركاب شكوا من أنه جرى حجز مقاعد لهم بعيدا عن أصدقائهم أو عائلاتهم بغرض إجبارهم على دفع رسوم إضافية.

وقالت الهيئة "لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في نهاية المراجعة".

وأظهر استطلاع، أجرته مؤسسة "يوجوف" وشمل ركاب عشر شركات خطوط جوية ونشرت نتائجه اليوم السبت، أن ركاب شركة ريان إير الأيرلندية الاقتصادية هم أكثر من أبلغوا بفصلهم عن أصدقائهم على متن رحلات الطيران عندما رفضوا دفع رسوم إضافية.

وقالت شركة ريان إير إنها سعيدة بالمشاركة في هذه المراجعة.

وأضافت "سياستنا واضحة للغاية لعملائنا ويمكن شراء المقاعد بدءا من اثنين يورو فقط بينما يحصل الأطفال المسافرون مع عائلاتهم على مقاعد مجانية".

وأعلنت شركة إيزي جيت المنافسة لها إنها ستتعاون مع المراجعة التي ستجريها هيئة الطيران المدني مضيفة أنها دائما ما تحاول جعل أفراد المجموعات بجانب بعضهم.

وأوضحت الشركة في بيان "على النقيض من بعض الشركات إذا اختار الركاب عدم الدفع لاختيار المقاعد فإن نظام حجز المقاعد في إيزي جيت مبرمج على محاولة جعل أفراد العائلات بجانب بعضهم عندما يحجزون على الإنترنت باستخدام نظام الحلول الحسابية".