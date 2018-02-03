ظريف: العقيدة النووية الأمريكية تقرب البشرية من الفناء

قال وزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت 3 فبراير/ شباط، إن العقيدة النووية الأمريكية الجديدة تمثل انتهاكا لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وكتب ظريف، على "تويتر"، يقول "مراجعة القدرات النووية للولايات المتحدة الأمريكية تجسد مزيدا من الاعتماد على الأسلحة النووية، وهذا انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي وتقرب البشرية من الفناء".

The US Nuclear Posture Review reflects greater reliance on nukes in violation of the #NPT, bringing humankind closer to annihilation. No wonder the Doomsday Clock is at its most dangerous since 1953. Trump’s obduracy in killing the #JCPOA stems from the same dangerous imprudence. — Javad Zarif (@JZarif) February 3, 2018

​وأضاف ظريف "لا عجب أن ساعة القيامة هي الآن في أخطر أوضاعها منذ عام 1953، فإن إصرار ترامب على القضاء على الاتفاق النووي ناجم من هذا التهور الخطير".