البنتاغون تعليقا على إسقاط طائرة روسية: لم نزود حلفاءنا في سوريا بصواريخ أرض جو

وتابع: "عملياتنا تركز جغرافيا على المهام القتالية المستمرة ضد داعش في شرق سوريا"، مؤكدا: "سوف نقيم صحة هذه المزاعم حول استخدام هذا السلاح لضمان سلامة شركائنا في التحالف".
وكانت "هيئة تحرير الشام"، المقربة من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية "سو —25 " في ريف إدلب السوري.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، مساء اليوم السبت، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع "سو-25 " في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد، كما أن قائدها قتل خلال المعركة مع الإرهابيين، وأكدت أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا "حميميم" بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.
كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لغارة روسية قضت على 30 مسلحا في إدلب باستخدام أسلحة دقيقة في محافظة إدلب في سوريا.
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