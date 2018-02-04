إيران تعلن بدء تنفيذ عقد تصدير 3 مليون برميل من النفط شهريا لروسيا

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط، دخول عقد تصدير 3 مليون برميل من النفط شهريا إلى روسيا حيز التنفيذ.

The Press Office of the President of the Russian Federation روسيا تخفض استخراج النفط في شهر يناير بمقدار 301 ألف برميل يوميا

طهران- سبوتنيك وأشار الوزير إلى أن القيمة المادية للعقد تم حسابها باليورو، مؤكدا أن العقد دخل بالفعل حيز التنفيذ.

وأوضح زنغنه، بحسب ما نقلت وكالة "شانا"، أن "عقد تصدير النفط لروسيا بحجم 3 مليون برميل شهريا دخل حيز التنفيذ وتمت المحاسبة بين إيران وروسيا باليورو، مضيفا أن "بيع النفط الإيراني مقابل السلاح هو كلام غير منطقي وكاذب فنحن لا نقوم بهذه الأفعال أبدا".