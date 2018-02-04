الرئيس الأفغاني يوقع مرسوما بإحالة 164 جنرالا في الجيش إلى التقاعد

وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط، مرسوما بإحالة 164 جنرالا من الجيش إلى التقاعد، موضحا أن هذا المرسوم يأتي في إطار إجراء إصلاحات، وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة.

وكتب غني، على حسابه على موقع "تويتر"، يقول "في إطار تفعيل القانون المتعلق بالعسكريين الجدد، وقعت للتو قرارا بإحالة 164 جنرالا".

وأضاف الرئيس الأفغاني"لا نريد إصلاحات لمجرد الإصلاح، نريد إصلاحات لنفوز بالحرب والسلام، هذه العملية ستسمر من أجل مستقبل أكثر إشراقا لنا".

Putting our new military officers inherent law to practice, I just signed the respectful retirement of 164 generals. We want reforms to win the war and peace. We don’t want reforms just for the sake of reforms. This process will continue for our brighter future. #Afghanistan — Ashraf Ghani (@ashrafghani) February 4, 2018

​وتعاني أفغانستان اضطرابا سياسيا وأمنيا بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "داعش" و"طالبان" المحظوران في روسيا.

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.