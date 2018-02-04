ميركل تتوقع محادثات صعبة لتشكيل ائتلاف

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إنه لم يتضح بعد متى سيتمكن المحافظون من استكمال محادثات تشكيل الائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين وتوقعت أن تكون المفاوضات صعبة.

© REUTERS/ HANNIBAL HANSCHKE أمنية ميركل قبل ليلة عيد القيامة

وقالت ميركل قبل أن تتوجه للمحادثات "نجتمع هنا اليوم للجولة الحاسمة من المفاوضات. لا يمكن الآن تحديد كم من الوقت ستستغرق — كان هناك عمل تمهيدي جيد أمس لكن مازالت هناك قضايا مهمة يتعين حلها". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتابعت "أدخل هذه المحادثات بنوايا طيبة لكنني أتوقع أن نواجه مفاوضات صعبة في جلسة اليوم".

ويسعى الطرفان لإبرام اتفاق بحلول نهاية اليوم لتجديد "الائتلاف الكبير" الذي يحكم البلاد منذ 2013 لكن بعض الساسة يقولون إن المفاوضات قد تستمر إلى الاثنين أو الثلاثاء.