مقتل شخصين وإصابة 50 في تصادم قطارين بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

قتل شخصين على الأقل، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط، فيما أصيب نحو 50 آخرين، في حادثة تصادم قطارين بولاية "ساوث كارولينا" الأمريكية.

وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بأن قطار تابع لشركة "أمتراك" قادما من "نيويورك" اصطدم بقطار شحن في ولاية "ساوث كارولينا"، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة نحو 50، بحسب مسؤولي الشرطة.

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi — Lexington Sheriff (@LCSD_News) February 4, 2018

​ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه هذا الحادث يعتبر الثاني لشركة "أمتراك" في أقل من أسبوع. إذ أنه في يوم الأربعاء الماضي اصطدم قطار يحمل أعضاء جمهوريين من الكونغرس بشاحنة لجمع القمامة، وقتل شخصا واحدا.

#BREAKING: Two fatalities in passenger train versus freight train. @CountyLex EMS has transported more than 50 injured. #LESM #LCSDnews — Lexington Sheriff (@LCSD_News) February 4, 2018

​وأوضح المسؤولون أم القطار كان يقل 139 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم وكان يتحرك بين "نيويورك" و"ميامي" حينما اصطدم بقطار الشحن وخرج عن القضبان قرب "كولومبيا" في "ساوث كارولاينا".