الأمن الإيراني يضبط شحنة مخدرات تزن 3 أطنان تقريبا بمحافظة سيستان وبلوشستان

تمكنت القوات الامنية الإيرانية، من ضبط شحنة كبيرة من المخدرات تزن ثلاثة أطنان تقريبا في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية جنوب شرق البلاد.

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طهران–. وأفاد الموقع الرسمي لوزارة الأمن الإيرانية على الانترنت، اليوم الأحد، بأن "القوات الأمنية التابعة للوزارة في محافظة سيستان وبلوشستان، تمكنوا من خلال عمليات رصد استخبارية دقيقة من ضبط حمولة مخدرات تزن 2869 كيلوغرام من المخدرات كانت قد أدخلت إلى البلاد من الخارج".

وأوضح موقع الوزارة أن "شحنة المخدرات هذه كانت محملة على متن سيارتين من طراز تويوتا".

وبحسب الوزارة فالشحنة التي تم ضبطها هي الأكبر شحنة يتم ضبطها في محافظة سيستان وبلوشستان خلال السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن نسبة تعاطي المخدرات في إيران مرتفعة، وتنتشر مراكز علاج الإدمان في مدن إيرانية عدة وتتلقى دعما حكوميا كبيرا يمكنها من مواصلة العمل.