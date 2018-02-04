اعتقال إيطالي بعد إطلاقه النار على مهاجرين أفارقة

اعتقلت الشرطة رجلا إيطاليا فتح النار على مهاجرين أفارقة في مدينة ماتشيراتا بوسط إيطاليا، أمس السبت (3 فبراير شباط) مما أدى إلى إصابة ستة مهاجرين في هجوم قالت الشرطة إن له دوافع عرقية.

وقالت الشرطة إن المشتبه به في الحادث يدعى لوكا ترايني (28 عاما) وإنه كان يلف علم إيطاليا على كتفيه عندما ألقت الشرطة القبض عليه في الشارع. وقال شهود إنه أدى تحية فاشية قبل تكبيله بالقيود. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS/ Manuel Silvestri إصابة مهاجرين أفارقة بإطلاق نار وسط إيطاليا

وأطلق ترايني النار أيضا على مقر الحزب الديمقراطي الحاكم المنتمي ليسار الوسط في ماتشيراتا لكنه لم يصب أحدا هناك. وقال الحزب إن ترايني كان مرشحا لحزب رابطة الشمال اليميني في الانتخابات المحلية العام الماضي لكنه لم يحصل على أي أصوات.

ويدعم حزب رابطة الشمال بقوة السياسات المناوئة للهجرة وهو جزء من تحالف رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني المنتمي ليمين الوسط والذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المقررة في الرابع من مارس/ آذار.

وقال رئيس الوزراء باولو جنتيلوني إن إيطاليا ستعاقب بشدة أي شخص يحرض على العنف.