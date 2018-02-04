62 رأس بقر.. دية قائد عسكري مات مسموما

أصدرت محكمة بمدينة واو بجنوب السودان، الخميس، حكما بدفع دية تقدر بـ(31) رأسا من الأبقار على طبيب يدعى نيكسون أنطوني، وعلى مواطن آخر كيني بدفع (31) رأس من الأبقار أيضا، على خلفية حادثة تسمم قيادات بالجيش الشعبي مما أدى إلى وفاة جنرال يدعى مطوك أكي.

© AP Photo/ Hani Mohammed الحوثي يوجه رسالة إلى السودان... ويتحدث عن "لعبة" عدن

وكان العميد دومنيك أميليو، عمدة بلدية واو غربي جنوب السودان ، أعلن وفاة عقيد في الجيش الشعبي وإصابة (57) آخرين من عناصر الجيش الشعبي، في أغسطس/آب من العام الماضي، إثر اشتباه في التسمم بالقيادة العسكرية، بحسب صحيفة اليوم التالي السودانية.

وقال العمدة إن ورشة نظمت لعناصر الجيش لمدة أربعة أيام وذلك برعاية من بعثة الأمم المتحدة، قبل أن يتضح أن هنالك حالة اشتباه بتسمم غذائي نقل على إثرها العقيد مطوك أكيج قائد العمليات بالإنابة إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، هذا إلى جانب وجود نحو (57) مصابا باشتباه أيضا، ورجح العمدة أن الحالة ربما تكون تسمما غذائيا.

وحينها، أكد نائب المتحدث باسم الجيش الشعبي، وفاة الجنرال المذكور في ورشة نظمتها بعثة الأمم المتحدة لعناصر الجيش الشعبي بالقيادة العسكرية في مدينة واو، كما أكد أن هنالك حالات أخرى لكن ليست هنالك تفاصيل كاملة عن أسباب وفاة الجنرال وإصابة الآخرين.