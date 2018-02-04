تسجيل
16:13 04 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    إنقاذ مهاجرين

    انتشال جثامين 20 مهاجرا افريقيا غرقوا خلال رحلة هجرة من المغرب إلى اسبانيا

    © REUTERS/
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    انتشلت السلطات المغربية جثث نحو عشرين مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غرقوا خلال محاولتهم العبور من المغرب إلى اسبانيا.

    الشرطة الإيطالية
    © REUTERS/ Manuel Silvestri
    إصابة مهاجرين أفارقة بإطلاق نار وسط إيطاليا
    نواكشوط- سبوتنيك. وأعلن ناطق باسم إدارة مليلية (المدينة التي تسيطر عليها إسبانيا شمال المغرب)، اليوم الأحد، أن دوريات لخفر السواحل المغربي انتشلت جثث حوالي عشرين مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء بعدما رصدتهم سفينة إسبانية في المياه الإقليمية للمغربية.

    ولم يعلن المغرب حتى الآن عن أرقام بخصوص الحادثة وتفاصيل غرق الضحايا وجنسياتهم. ويعتقد ان سوء أحوال الطقس تسبب في غرق المركب الذي يقل المهاجرين، حيث يعيش المغرب حاليا موجة برد وصقيع أثرت على حركة الملاحة البحرية في عدة مناطق.

    وقدرت منظمة الهجرة الدولية عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري بـ243 مهاجرا.

    وكان المغرب قد قدم في قمة قادة دول الاتحاد الأفريقي الـ30 في أديس أبابا نهاية الشهر الماضي، اقتراحا بإحداث مرصد أفريقي للهجرة ومنصب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المكلف الهجرة، من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال.

    وقال المغرب إن وثيقة "الأجندة الأفريقية حول الهجرة" هي "ثمرة للتشاور الدائم مع كثير من رؤساء الدول خلال المحادثات.. وتتضمن الأفكار والمقترحات والرؤى المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، والباحثين في أفريقيا، كما تتميز بمرونتها وقابليتها للتطور، وعدم إلزاميتها من الناحية القانونية، حيث يتعين اعتبارها، في المقام الأول، مرجعاً نهتدي به".

    واحتضن المغرب مؤخرا مؤتمرين هامين حول الهجرة، كما سينظم مؤتمر دولي حول الهجرة كانون الأول/ديسمبر المقبل والذي سيتم خلاله الإعلان عن أول وثيقة أممية شاملة بشأن قضية الهجرة.

    انظر أيضا:

    انتشال جثتين من طاقم ناقلة نفط إيرانية مشتعلة والعثور على صندوقها الأسود
    انتشال جثتي مهاجرتين بالسواحل الليبية
    انتشال 31 جثة بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
    انتشال المروحية الروسية عند جزر سفالبارد النرويجية من دون العثور على جثث الضحايا
    انتشال نحو 1200 مهاجر قبالة ليبيا أثناء إبحارهم إلى إيطاليا
    هيئة ميناء لندن: انتشال امرأة على قيد الحياة من نهر التايمز عقب هجوم لندن
    بالصور والفيديو...انتشال الجزء الثاني من تمثال رمسيس الثاني في المطرية
    الكلمات الدلالية:
    اسبانيا, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الحفل الـ 60 لتوزيع جوائز غرامي (Annual Grammy Awards) في نيويورك، الولايات المتحدة 28 يناير/ كانون الثاني 2018
    من قبلة هاسكي، والتقاء أطول رجل وأقصر امرأة في العالم في مصر إلى سيلفي على المريخ - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك