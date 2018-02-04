وزير إسرائيلي يثير الجدل بتوثيق لقائه بأمير خليجي (صورة)

نشر وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا اليوم في حسابه على "تويتر" صورة له مع شخص قال إنه أمير بحريني يدعى مبارك آل خليفة خلال لقاء جمعهما في تل أبيب.

وكتب قرا، وهو وزير من دون وزارة من الطائفة الدرزية، في تغريدة: "اجتمعت لأول مرة بشكل علني في تل أبيب مع الأمير البحريني مبارك آل خليفة، لتعزيز العلاقات بين البلدين، ويوم الاثنين سيكون لي شرف استضافته في الكنيست".

נפגשתי בגלוי בפעם הראשונה בת"א עם מובארק אלכליפה —

נסיך בחרין, לחיזוק הקשר בין שתי המדינות.

ביום שני יהיה לי גם הכבוד לארח אותו בכנסת ישראל. pic.twitter.com/QR8DSxiNDE — איוב קרא (@ayoobkara) February 4, 2018

وأشارت وكالة "معا" الفلسطينية إلى أن الوزير أجُبر قبل عدة أشهر على إزالة تغريدة له، رحب خلالها بوصول وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل.

وكان الوزير نفسه، أثار جدلا كبيرا بتغريدة ادعى فيها أن "ترامب ونتنياهو سيعتمدان خطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية "، مضيفا "هذا هو السبيل الذي سيمهد الطريق إلى السلام، بما في ذلك مع ائتلاف سني".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استنكرت في بيان يوم الأحد 10 ديسمبر/ كانون الأول، زيارة وفد رسمي من البحرين إلى إسرائيل، معتبرة أنها جريمة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إن الزيارة تعتبر "جريمة بحق شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا، ومسا بمشاعر العرب والمسلمين ومحبي القضية الفلسطينية، وتشجيعا للكيان الصهيوني على الإمعان في جرائمه وانتهاكاته والتجرؤ على الدم الفلسطيني".