زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة ساحل تايوان

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان، على مسافة نحو 17 كيلومترا شمال شرقي منطقة هوالين.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على عمق 7.8 كيلومتر. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ولم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار، في حين تعمل شبكة القطارات السريعة في تايوان والسكك الحديدية المحلية بصورة طبيعية.

وفي وقت لاحق، كشفت الهيئة الأمريكية عن زلزال آخر وقع في المنطقة نفسها بلغت قوته 5.3 درجة.