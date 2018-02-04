الجيش التركي يعلن عن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين في سوريا

أعلنت هيئة أركان الجيش التركي، اليوم الأحد، عن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين خلال عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.

© AP Photo/ Presidential Press Service أردوغان: نعرف من منح الأسلحة للإرهابيين الذين قصفوا الدبابة التركية في عفرين

أنطاكيا — سبوتنيك . وأفاد بيان الأركان بـ "مقتل جنديين تركيين وإصابة خمسة اليوم خلال عملية غصن الزيتون"، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

كان الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" المدعومة منه قد أطلق، في 20 من كانون الثاني/ يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وأدانت دمشق بشدة الأعمال التركية في عفرين، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من سوريا، كما دعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام السلامة الإقليمية لسوريا.

على الجانب الآخر أعلنت تركيا، بوقت سابق، أنها قد تمدد العملية في عفرين إلى منبج وحتى الحدود العراقية.