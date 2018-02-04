بالفيديو... ممرضة تجذب ملايين المشاهدات من تحذيرها للأمريكيين

جذبت ممرضة أمريكية ملايين المشاهدات، من فيديو لها شاركته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والذي حذرت فيه الأمريكيين من انتشار فيروس الإنفلونزا بشكل ملحوظ بينهم حاليا، بسبب بعض العادات الخاطئة.

وعبرت كاثرين لوكلر، وهي ممرضة طوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية، وأم لأربعة أطفال، في الفيديو الذي اجتاز ثمانية ملايين مشاهدة على "فيسبوك"، عن إحباطها، بعد أن قضت 12 ساعة في عملها، بسبب انتشار موسم الإنفلونزا في أمريكا حاليا، بحسب موقع "سي بي إس نيوز" الأمريكي.

وقال لوكلر في الفيديو: "إن أكبر مشكلة بالنسبة لي كانت عندما أرى الناس يأتون للمستشفى بهدذف الزيارة، ليس فقط بسبب تعرضهم لفيروس الإنفلونزا الفظيع، ولكن لعدم اتخاذهم الاحتياطات الصحيحة لتطهير أنفسهم قبل الخروج إلى العالم الخارجي".

وأكدت لوكلر أن الإنفلونزا ينتشر "كالنار في الهشيم" بحسب وصفها، وعرضت في الفيديو اقتراحات للبقاء في صحة جيدة، ومنها غسل اليدين بانتظام، بالإضافة إلى "خدعة سحرية" قدمتها بالحركة البطيئة، للوقاية من العدوى، وهي بوضع الكم على الفم عند العطس، بدلا من انتشار الفيروس على اليدين.

كما شاركت كاثرين لوكلر قصصا مفزعة شاهدتها بداخل غرفة الطوارئ، وتشير إلى جهل الناس بأبسط تعليمات السلامة، ومنها ترك أب لطفله يزحف على الأرض، ومدرب كرة أحضر فريقه كله للغرفة من أجل الزيارة، موضحة أنه بذلك جلب 15 ناقل جديد للعدوى.

يذكر أن استطلاع رأي، ذكر مؤخرا أن ما يقرب من 14 مليون أمريكي، سيتقدمون غدا الإثنين، 3 فبراير/شباط، بإجازات مرضية، إثر تعرضهم لمرض الإنفلونزا، من أجل حضورهم لمباراة "السوبر بول".