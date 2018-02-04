رئيس برلمان كوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية لحضور الألعاب الأولمبية

قالت وزارة إعادة التوحيد في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن رئيس برلمان كوريا الشمالية كيم يونغ نام سيزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع ليرأس وفد بلاده للألعاب الأولمبية الشتوية.

© AP Photo/ Ahn Young-joon كوريا الجنوبية تدفع باتجاه مشاريع مع كوريا الشمالية

وبحسب "رويترز"، قالت الوزارة في بيان إن كيم سيرأس الوفد المؤلف من 22 شخصا والمتوقع أن يصل إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وكان مسؤول حكومي من كوريا الجنوبية، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن بلاده ستمضي قدما في مشاريع أخرى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مع كوريا الشمالية رغم إلغاء بيونغ يانغ حفل ثقافي مشترك كان من المقرر أن يحل موعده بعد أقل من أسبوع.

وما زال المسؤولون في كوريا الجنوبية، الذين يرون دورة الألعاب الأوليمبية بمثابة فرصة لتوسيع نطاق المصالحة السياسية وكذلك لمحادثات دولية بشأن برامج التسلح النووي والصواريخ الباليستية للشمال، يأملون أن تقام فعاليات أخرى مقررة.

وتنطلق الألعاب يوم الجمعة وتستمر حتى 25 فبراير/شباط وخلال هذه الفترة تأمل سول في إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين.